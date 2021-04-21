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Путин в своем послании озвучит нечто новое для россиян

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в среду, 21 апреля, озвучит нечто новое для россиян. О подготовке обращения сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, послание в 2021 году будет одно из самых важных — в посткоронавирусную эпоху многие проявляют интерес, как будет развиваться страна в этих условиях. Отмечается, что это обращение президента уже назвали посланием «нового времени».

Детально темы, которые затронет глава государства в своем послании, не уточняются. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, автором послания выступает лично президент: текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи».

По словам главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, одним из основных трех блоков станут индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки.

Во втором блоке, как ожидается, Путин затронет тему помощи семьям, а третий блок посвятит мерам по созданию высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, президент расскажет о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Продолжительность обращения не регламентирована, также Кремль традиционно не стал анонсировать содержание послания.

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