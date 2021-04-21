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В Госдуме раскрыли возможные темы послания Путина Федеральному собранию

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Светлана Бессараб раскрыла возможные темы ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказала изданию «ПолитЭксперт».

Бессараб выразила уверенность, что главной темой выступления президента станут социальные вопросы. Так, она считает, что глава государства будет говорить о новых инструментах для борьбы с бедностью, а также, возможно, о пособиях и выплатах. По ее словам, Путин также затронет вопросы, связанные с малым и среднем бизнесом.

Помимо этого, парламентарий полагает, что президент расскажет о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж». Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Продолжительность обращения не регламентирована, также Кремль традиционно не стал анонсировать содержание послания.

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