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В России выявили 8271 новый случай коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 8271 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 727 125. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8271
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1988), Санкт-Петербурге (693) и Московской области (586). Меньше всего — в Республике Алтай (4), Туве (3) и Еврейской автономной области (1).

За сутки зафиксировано 399 летальных исходов, общий показатель смертей составил 106 706.

Суточное количество выздоровлений составило 9644, общее — 4 352 873.

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