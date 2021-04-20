Жириновский предложил принимать в вузы только привитых от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только тех абитуриентов, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты», — сказал Жириновский. Он отметил, что накануне выступил в аудитории на 150 человек. По его словам, ни один из студентов не сделал прививку.

Политик считает, что привиться нужно всем, поскольку пандемию будет трудно остановить. «Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли», — заключил лидер ЛДПР.

В России за последние сутки выявили 8164 новых случая коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.