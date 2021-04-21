Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Трансляция послания ведется на YouTube.

«Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — сказал Путин. Также президент поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. По его словам, задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей.

Ранее в ходе послания президент признал, что воспитывать детей в неполных семьях сложно, и отметил, что детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5650 рублей. Также глава государства предложил платить нуждающимся беременным россиянкам, которые встали на учет, по 6350 рублей в месяц.