Путин предложил и дальше возвращать россиянам деньги за поездки по стране

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продолжить возвращать гражданам деньги за поездки внутри страны и сохранить программу кэшбека до конца года. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Таким образом, туристы смогут получить до 20 процентов от стоимости отдыха при соблюдении определенных условий, предусмотренных в рамках программы.

Кроме того, в ходе послания российский лидер предложил возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. «Детский отдых нужно сделать максимально доступным», — заметил глава государства.