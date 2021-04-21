Путин предложил возвращать родителям половину стоимости отдыха детей

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция мероприятия доступна на видеохостинге YouTube.

«Детский отдых нужно сделать максимально доступным», — заметил глава государства. Он уточнил, что соответствующая программа возврата может быть введена до конца 2021 года.

Путин также отметил необходимость формирования дополнительных возможностей для студенческого туризма.

Кроме того, в ходе послания российский лидер предложил продолжить возвращать гражданам деньги за поездки внутри страны и сохранить программу кэшбека до конца года, в рамках которой россияне получают обратно 20 процентов затрат на туристические поездки по России.