Россия
 
Последние новости
Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей
Путин поблагодарил россиян за работу в пандемию
Чехия попросила НАТО обсудить шаги в отношении России
Путин анонсировал новые выплаты для беременных
Путин анонсировал новые выплаты на детей
Путин напомнил о пустых полках в 90-х
Путин призвал изменить «унизительные» процедуры по получению алиментов в России
Названа причина отказа Байдена вводить санкции против «Северного потока-2»
Суд признал законным приговор рядовому Шамсутдинову
Путин обратился к россиянам с советами
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин назвал высший национальный приоритет России

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Сохранение численности населения является главным приоритетом страны. Его назвал президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

«Сбережение народа России наш высший национальный приоритет», — сказал он.

По его словам, все положения обновленной Конституции связаны с этой целью. Они касаются защиты семьи, роли родителей в воспитании детей, укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. «Наша стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения», — заметил глава государства.

Он отметил, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. Путин подчеркнул, что это сложнейшая задача, учитывая, что коронавирус еще не побежден. В связи с этим президент призвал граждан сделать прививку от новой инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин начал послание Федеральному собранию
Путин вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей
Путин призвал россиян привиться от коронавируса