Путин назвал высший национальный приоритет России

Сохранение численности населения является главным приоритетом страны. Его назвал президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого на Youtube ведет Первый канал.

«Сбережение народа России наш высший национальный приоритет», — сказал он.

По его словам, все положения обновленной Конституции связаны с этой целью. Они касаются защиты семьи, роли родителей в воспитании детей, укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры. «Наша стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения», — заметил глава государства.

Он отметил, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. Путин подчеркнул, что это сложнейшая задача, учитывая, что коронавирус еще не побежден. В связи с этим президент призвал граждан сделать прививку от новой инфекции.