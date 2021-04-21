Путин призвал россиян привиться от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал россиян привиться от коронавируса. Трансляцию обращения главы государства на YouTube ведет Первый канал.

Путин объяснил, что заблокировать «смертельно опасную» пандемию можно, только привившись. «Другого пути нет», — отметил он.

Также глава государства заявил о необходимости к осени сформировать коллективный иммунитет.

23 марта Путин привился от коронавируса российской вакциной. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков. 14 апреля президент сделал вторую прививку от коронавируса.