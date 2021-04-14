Путин сообщил о «хорошем иммунном ответе» после прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него есть хороший иммунный ответ уже после первого укола вакцины от коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Кстати говоря, врачи сказали, что после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть. <...> Что это такое, это у них спросите, они лучше меня знают», — сказал глава государства.

Он добавил, что после второго укола чувствует себя нормально, побочных эффектов нет. Также президент призвал вакцинироваться от коронавируса и тех, кто уже перенес COVID-19.

Ранее 14 апреля Путин сделал вторую прививку от коронавируса. При этом он не стал раскрывать название препарата и выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.

Путин привился от коронавируса российской вакциной 23 марта. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.