Путин сохранил в тайне название своей вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин сохранил в тайне название вакцины от коронавируса, которой он привился. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Насколько я знаю, нет», — ответил он на вопрос журналистов о планах рассказать, каким именно препаратом привился глава государства.

Ранее Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса. Он также выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.

Президент сделал первую прививку от коронавируса российской вакциной 23 марта. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков. Позже в Кремле отметили, что Путин чувствует себя хорошо.

Ранее Песков отмечал, что все российские вакцины от коронавируса абсолютно надежны, эффективны и безопасны, поэтому нет никакой разницы, какой именно привился президент. Название вакцины знают лишь сам Путин и врач, который делал ему прививку.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».