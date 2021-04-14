Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру», — сказал Путин во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

Глава государства не раскрыл название вакцины, которой привился. Он выразил надежду на скорое отступление пандемии, в том числе благодаря вакцинации населения.