Путин рассказал о самочувствии после второго укола

Президент Владимир Путин рассказал, что после второго укола прививки от коронавируса чувствует себя нормально, без всяких побочных эффектов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвал вакцинироваться от коронавируса и тех, кто уже перенес COVID-19.

Ранее в в среду Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Название вакцины он раскрывать не стал.

Первый укол президенту сделали 23 марта. Сразу после процедуры в Кремле отчитались о хорошем самочувствии российского лидера. Позже сам президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол.

После появления в СМИ информации о вакцинации российского лидера число желающих привиться россиян выросло. Особенный рост наблюдался в столице первые три дня.

Сегодня в России зарегистрированы три вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».