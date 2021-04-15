Песков рассказал о здоровье Путина после завершения вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о здоровье Владимира Путина после завершения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 апреля.

По словам Пескова, со здоровьем у главы государства все в порядке. Никаких побочных эффектов нет.

Второй укол прививки от коронавируса российскому лидеру сделали 14 апреля. После процедуры президент отмечал, что чувствует себя нормально.

Первый укол президенту сделали 23 марта. Сразу после процедуры в Кремле отчитались о хорошем самочувствии российского лидера. Позже сам президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонетной вакцины, которой привили Путина, Кремль не раскрыл.

После появления в СМИ информации о вакцинации Путин число желающих привиться россиян выросло. Особенный рост наблюдался в столице первые три дня.