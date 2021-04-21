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Путин рассказал об источнике силы России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Источником силы России, благодаря которому она побеждала, преодолевая все испытания, является единство народа. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы будем отстаивать и защищать», — сказал Путин.

Также глава государства вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке и поблагодарил врачей, а также соцработников, сотрудников домов престарелых и хосписов.

Также Путин поручил расширить с 1 июля программы диспансеризации и профилактических осмотров.

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