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Путин объявил о расширении программы диспансеризации

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля. Об этом глава государства объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров», — сказал он.

По словам президента, программы должны быть запущены для граждан всех возрастов.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна возвращается к плановой работе системы здравоохранения. По ее словам, это означает возвращение диспансеризации и профосмотров. Оказание плановой медпомощи было приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

В России с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 4 727 125 случаев COVID-19. За все время скончались 106 706 человек, выздоровели 4 352 873 человека. За последние сутки выявлен 8271 новый случай коронавирусной инфекции.

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