Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 июня.

«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что его распоряжение коснется в первую очередь высокотехнологичной медпомощи. «Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация», — добавил Мишустин.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко добавил, что в Москве некоторые федеральные клиники уже начали возобновлять оказание плановой медпомощи.

Ранее в связи с распространением коронавируса россияне могли получить в полном объеме только экстренную медицинскую помощь. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам рекомендовали перенести сроки планового похода к врачу. В Минздраве заверили, что медицинскую помощь в полном объеме продолжили получать пациенты с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии.

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