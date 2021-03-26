Путин поручил расширить туристический кешбэк для школьников и студентов

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить туристический кешбэк для школьников и студентов. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», передает РИА Новости.

«Первое, что нужно сделать — расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий — так его назовем — кешбэк действовал круглый год», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент призвал увеличить кешбэк для указанных категорий. По его мнению, предложение должно действовать и во время каникул.

Ранее в марте сообщалось, что за четыре дня российские туристы приобрели путевок на миллиард рублей по программе кешбэка.

Третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартовал в ночь на 18 марта. Условия для возврата средств остались прежними — россияне смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не должна превышать 20 тысяч рублей.