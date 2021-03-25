Названы самые популярные курорты среди жаждущих выгоды россиян

Самыми популярными курортами среди россиян в рамках акции туристического кешбэка стали Крым и Краснодарский край. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявлении главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Среди других регионов, куда больше всего покупают туры жаждущие выгоды россияне, она назвала Московскую область и Ставропольский край. Также в список попали Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан и Калининградская область.

Глава Ростуризма отметила, что россияне стали больше интересоваться оздоровительными и познавательными программами отдыха — спрос на подобные туры в рамках акции туристического кешбэка вырос на десять процентов.

Помимо этого, эксперт посоветовала россиянам обратить внимание на речные круизы по Волге, Русскому Северу и по Черному морю.

Ранее в марте сообщалось, что за четыре дня российские туристы приобрели путевок на миллиард рублей по программе кешбэка. Таким образом, по условиям акции россиянам вернулось уже больше 200 тысяч рублей.

Третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартовал в ночь на 18 марта. Условия для возврата средств остались прежними — россияне смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не должна превышать 20 тысяч рублей.