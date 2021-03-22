Россияне купили путевок на миллиард рублей за четыре дня ради собственной выгоды

Российские туристы приобрели путевок на миллиард рублей по программе кешбэка ради собственной выгоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Спикер отметила, что спрос на путешествия в рамках третьего этапа программы превысил прошлогодние показатели в 2,5-3 раза — за четыре дня туристы купили путевки более чем на миллиард рублей. Таким образам, по условиям акции россиянам вернулось уже больше 200 тысяч рублей.

Среди самых популярных направлений оказались Краснодарский край, Крым и Московская область. Кроме того, отдыхающие заинтересованы в поездках в Ставропольский край, на Алтай, в Санкт-Петербург, Москву, Калининградскую область, Татарстан и Тюменскую область.

Третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Условия для возврата средств остались прежними — россияне смогут получить 20 процентов от потраченной на путешествие суммы, однако компенсация не должна превышать 20 тысяч рублей. Забронировать такие туры, воспользовавшись картой «Мир», можно с 18 марта по 16 июня включительно, а отправиться в поездку — с момента старта программы до 30 июня.