Россиян предупредили о нехватке мест на отечественных курортах для отдыха летом

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о возможной нехватке мест на отечественных курортах в летний период. Прежде всего ажиотаж коснется Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточнили аналитики, свободных мест почти не осталось не только на майские праздники, но также на июль и август. Как уточняют специалисты, количество отдыхающих на черноморских курортах может достичь исторического максимума, а туристический сезон в принципе будет очень напряженным.

При этом вице-президент АТОР и генеральный директор сети гостиниц «Алена» Илья Уманский заметил, что спрос на пляжный отдых в России вырос в два раза. В тройке лидеров по популярности среди туристов Сочи, Крым и Анапа.

В связи с высоким спросом выросли и цены на популярные отели. Так, стоимость проживания в объектах размещения экономического уровня поднялась на 10-15 процентов, а пятизвездочные отели подорожали на 30 процентов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о популярности акции туристического кешбэка. Больше всего россияне заинтересованы в поездках по Московской области и Ставропольскому краю.