Россияне массово захотели получить выгоду от поездок по стране

Россияне массово заинтересовались программой туристического кешбэка, которая позволяет получить выгоду и вернуть часть потраченных на поездки по стране средств. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, за период с 18 по 30 марта объем продаж туров с кешбэком составил почти четыре миллиарда рублей. Ссылаясь на динамику продаж и уровень спроса, туроператоры предполагают, что программу придется завершить досрочно, а туров хватит не всем желающим.

«Продажи во время третьего этапа кешбэка выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы продаж заметно опережают предыдущие два этапа. Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана», — отметила Оксана Булах, коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН.

Тем не менее эксперты надеются на расширение финансирования программы. Изначально на нее было выделено два миллиарда рублей, но уже сейчас израсходовано 715 миллионов — больше трети всего бюджета. За первые 12 дней программы туры с кешбэком приобрели 200 тысяч россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу кешбэка для школьников и студентов. Как заявил президент, для соответствующих категорий акция должна действовать круглый год.