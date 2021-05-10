Российские власти задумали сменить способ сдерживания цен на продукты

Сдерживание цен на продукты в России нельзя постоянно поддерживать на основе соглашений, какие сейчас действуют для сахара и подсолнечного масла. Российские власти задумали сменить стратегию и использовать рыночный подход. Такое мнение высказала вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова приводит ТАСС.

«Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя. Поэтому сегодня надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования», — сказала она.

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В России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 субъектах Российской Федерации цены увеличились на 10-20,6 процента. Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту. Наиболее значительный скачок цен произошел у свеклы и моркови — продукты выросли в цене на 20,1 и 9,6 процента соответственно.

В ближайшее время также следует ждать роста цен на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. Эти продукты завозят из-за рубежа, поэтому ослабление российской валюты в последнее время введет к подорожанию товаров. Аналитики прогнозируют рост цен на 15-20 процентов, говорил экономист Владимир Смирнов.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров. В Кремле такую политику назвали филигранным процессом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продлением заморозки цен власти стремятся избежать товарных перекосов во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров.