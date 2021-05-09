Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время

Экономист Владимир Смирнов предсказал подорожание ряда продуктов в ближайшее время. Об этом доктор экономических наук рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, следует ожидать повышения цен на чай, кофе, консервы, молоко и некоторые сорта рыбы. Эксперт объяснил, что ряд продуктов завозят из-за рубежа, поэтому ослабление российской валюты в последнее время введет к подорожанию товаров. Аналитики прогнозируют рост цен на 15-20 процентов для такой продукции, рассказал Смирнов.

Специалист также пояснил, что резкого скачка цен не произойдет благодаря мерам Центробанка по нормализации денежно-кредитной политики. Он отметил, что рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая — начале июня.

Ранее сообщалось, что в России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 субъектах Российской Федерации цены увеличились на 10-20,6 процента. Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту. Наиболее значительный скачок цен произошел у свеклы и моркови — данные продукты выросли в цене на 20,1 и 9,6 процента соответственно.