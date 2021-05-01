В России подорожало мясо к майским праздникам

В преддверии майских праздников в России подорожали свинина и баранина. Производители предупредили торговые сети о повышении цен на 5–25 процентов, а ритейлеры ожидают повышенный спрос. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию участник прошедшего в четверг, 29 апреля, заседания оперативного штаба Минсельхоза, на рост цен некоторых видов мяса перед майскими праздниками обратил внимание глава департамента по регулированию рынков АПК Максим Титов. Росстат отмечает с конца марта рост цен на свинину, кроме бескостного мяса, на 1,7 процента, с конца 2020 года — на 4,3 процента. За те же периоды баранина подорожала на 1,6 и 7,4 процента соответственно. В марте средние цены на баранину были на уровне 455,79 рублей, на свинину — 276,26 рублей за килограмм продукта.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывает подорожание баранины с ограничениями на поставку этого мяса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов — его основных регионов-производителей. Что касается свинины, то гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев назвал рост цен на нее сезонным и ежегодным. В свою очередь глава Национальной мясной организации Сергей Юшин видит причину подорожания мяса с окончанием Великого поста, совпадающего в этом году с длительными майскими праздниками. Он ожидает окончания роста цен по мере увеличения предложения свинины и мяса птицы.

В Минсельхозе изданию заявили, что ожидают в ближайший месяц снижение стоимости кормов из-за экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры. Это позволит поддержать предприятия животноводства и не допустить резкого роста цен на их продукцию. Однако Альберт Давлеев указал на то, что нарастить предложение баранины быстро не удастся из-за долгого цикла воспроизводства. Поэтому, считает он, нехватка этого мяса еще будет сохраняться.

Ранее аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, что шашлычный набор за год вырос в цене на 25 процентов. Чтобы приготовить шашлык этой весной, россияне должны потратить в среднем 1958 рублей. Эксперты сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Средний чек такого набора в 2020-м составил 1561 рубль.