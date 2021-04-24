Повар назвал способ исправить частую ошибку при приготовлении шашлыка

Повар Петр Пахомов рассказал, что мясо для приготовления шашлыка нельзя замариновать за пару часов. О частой ошибке при жарке этого блюда он сообщил в комментарии телеканалу «360».

По мнению кулинара, мясо совершенно не замаринуется за такой короткий срок. Он также заметил, что мороз не убивает бактерии на мясе. Пахомов назвал главной целью правильного приготовления не дать бактериям сильно развиться.

«На любом мясе уже живут бактерии. Пока целый кусок, бактерии только сверху. Как только нарезали, каждый кусочек будет, условно говоря, присыпан этими бактериями», — объяснил Пахомов.

Повар заметил, что считает лучшим способом использовать маринад с луком и солью, а также держать мясо перед жаркой дольше пары часов. Он призвал быть осторожнее к маринадам из йогуртов, кетчупов и других компонентов, в которых присутствует много сахара.

Ранее клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала съедать за раз не более 200-300 граммов мяса, чтобы организм смог правильно усвоить шашлык.