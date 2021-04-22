В России подорожал шашлык

Шашлычный набор за год вырос в цене на 25 процентов. Чтобы приготовить шашлык этой весной, россияне должны потратить в среднем 1958 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Средний чек такого набора в 2020-м составил 1561 рубль.

Мангалы в 2021 году подорожали на 48 процентов, теперь средняя цена — 977 рублей. Шампуры стали дороже на 5 процентов — до 254 рублей, средства для розжига — на 43 процента, до 195 рублей, готовый мясной набор для шашлыка — на 15 процентов, до 304 рублей.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала о пользе шашлыка. По ее словам, в любом мясе есть необходимые для человека аминокислоты. Кроме того, поездка на пикник — хорошее средство для снятия стресса.