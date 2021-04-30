Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка в беседе с РИА Новости.

Специалист посоветовала выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира либо отдать предпочтение рыбе. Она отметила, что порция готового продукта должна быть не более 100-150 граммов.

Диетолог подчеркнула, что во время выходных важно не переедать. Она также порекомендовала разнообразить порцию шашлыка овощами. «Традиционно на Кавказе шашлык употребляют в пищу с большим количеством свежих и запеченных овощей и зелени. Они являются прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов», — сказала Стародубова.

По словам эксперта, запивать шашлык лучше всего водой. Она призвала отказаться от соков и алкогольных напитков, поскольку на пищеварительную систему и так ложится большая нагрузка.

Стародубова добавила, что мясо и полуфабрикаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые нельзя хранить при комнатной температуре. «Если вы приготовили шашлык дома, то его следует хранить при температуре от минус двух до плюс четырех градусов не более 24 часов, а в случае транспортировки использовать сумки-холодильники», — отметила она.

Ранее диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева назвала гранатовый сок одним из лучших маринадов для шашлыка. Она утверждает, что гранатовый сок делает мясо мягким, легко усваиваемым и не влияет на его питательную ценность. Кроме того, врач посоветовала добавить в сок ароматные травы и специи. Другими хорошими маринадами, по словам специалиста, могут стать настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых.