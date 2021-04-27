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Диетолог назвала правила безопасного поедания шашлыка

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Чтобы обезопасить свой организм во время праздников, нужно тщательно выбирать мясо для шашлыка, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам врача, более безопасно мясо, в котором меньше жира. Порцию шашлыка необходимо разнообразить свежими овощами, поскольку клетчатка позволит снизить негативный эффект от жареного мяса, сказала она.

Дианова сказала, что за употреблением алкоголя необходимо внимательно следить. «Надо понимать, что утилизация алкоголя у женщин идет медленнее, чем у мужчин, — заметила специалист. — Чем меньше масса тела, тем больше времени требуется на переработку алкоголя в организме».

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что вечернее переедание, называемое зажором, часто происходит из-за накопившегося за день стресса. Чтобы не набрать вес, стоит есть определенные продукты, например, овощи.

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