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Россиянам назвали подходящие для «вечернего зажора» продукты

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Фото: Jiri Hubatka / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Вечернее переедание, называемое зажором, часто происходит из-за накопившегося за день стресса. Чтобы не набрать вес, стоит есть определенные продукты. Их россиянам назвала врач-диетолог Марият Мухина, передает радиостанция Sputnik.

По словам Мухиной, вечернее переедание является нарушением пищевого поведения, когда человек через рецепторы во рту пытается получить гормоны радости и отдохнуть. Она рекомендовала есть овощи.

«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий», — сказала врач. По ее словам, таким методом пользовалась принцесса Диана, страдавшая расстройством, выражавшимся регулярным перееданием.

При этом Мухина призвала не перебарщивать с овощами из-за того, что у многих из них отрицательная калорийность, и чтобы переварить их, организм тратит энергию. В пример она привела морковь, которая, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание требует 12.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала, что монодиета, предусматривающая питание определенным продуктом в течение некоторого времени, несет в себе опасность. Такой способ может привести к дефициту питательных веществ, необходимых организму, а также повысить уровень стресса. Кроме того, после возвращения к обычному рациону питания есть вероятность набрать еще больше жировой массы, чем до диеты.

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