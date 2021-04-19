Россиян предупредили об опасности популярного способа похудеть к лету

Один из популярных способов похудеть к лету — монодиета — несет в себе опасность, предупредила диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Монодиетеа подразумевает питание определенным видом продуктов в течение некоторого времени — например, кефиром, овощами, яблоками и яйцами.

«Во-первых, это приводит к таким проблемам, как дефицит как макро, так и микронутриентов — питательных веществ, необходимых организму. Во-вторых, такие диеты способствуют формированию нездоровых пищевых привычек, выражающихся, например, в постоянных попытках сесть на диету и строго ограничить рацион, с последующими срывами и перееданием. В-третьих, психологически достаточно тяжело ограничивать себя в выборе продуктов и блюд, особенно в компании или в гостях», — сказала Макуха.

Диетолог объяснила, что такое питание повышает уровень стресса. Кроме того, из-за значительного дефицита калорий может произойти потеря мышечной и костной массы, нарушение синтеза гормонов.

При этом после возвращения к привычному рациону есть вероятность, что человек наберет еще больше жировой массы, чем до диеты. «Это очень негативно влияет на здоровье — повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных патологий и даже злокачественных новообразований», — добавила диетолог.

Если человеку необходимо сбросить вес, то рациональное сбалансированное питание с небольшим дефицитом калорий и регулярная физическая активность — лучший способ похудеть без вреда, а даже с пользой для здоровья, заключила специалистка.