Диетолог развеял мифы о продуктах для похудения

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург развеял мифы о продуктах для похудения. По его словам, определенная еда не может сделать тело стройным, а организм здоровым и энергичным. Об этом эксперт заявил в беседе с Пятым каналом.

Врач указал на то, что главным правилом диеты служит умеренность в рационе и физические нагрузки. «Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — пояснил Гинзбург.

Он также добавил, что физическая активность особенно важна для женщин старше 40 лет. Специалист отметил, что в этом возрасте энергетический обмен теряет пластичность. То есть, когда человек ограничивает себя в еде, более стройным он не становится.

Кроме того, Гинзбург объяснил, почему грейпфрут нельзя назвать продуктом для похудения. По словам эксперта, в нем много пектинов и аскорбиновой кислоты, при этом фрукт раздражает пищеварительную систему, что еще больше провоцирует аппетит. «Грейпфрут при похудении скорее полезен, но употреблять его надо после еды», — подытожил диетолог.

Ранее Гинзбург развеял миф о существовании такого понятия как «широкая кость». По словам врача, масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, а миф о широкой кости появляется как извиняющее обстоятельство.