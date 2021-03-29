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Россияне поделилиcь планами о похудении к лету

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Фото: Geert Pieters / Unsplash

Почти 65 процентов россиян с наступлением весны стремятся сбросить набранные за зиму килограммы. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом здорового питания Level Kitchen, передает «Life». 21 процент из них признались, что на сегодняшний день только собираются это сделать.

Почти 20 процентов опрошенных респондентов, соблюдающих здоровый образ жизни, хотят похудеть к лету на 10 килограммов и более, а порядка 32 процентов на пять-десять за три месяца.

«Не нужно голодать, так вы потеряете мышцы, а не жир, а также заработаете проблемы с ЖКТ. Лучше снизить ежедневную калорийность на 15–20 процентов, что в сочетании со спортом обязательно приведет к хорошим результатам», — отметил основатель холдинга Performance Group Артур Зеленый.

По словам диетолога Антона Бердова, необходимо быть готовым к снижению веса и не ставить перед собой недостижимых целей, а, например, посещать спортивный зал два-три раза в неделю и употреблять фрукты в течение дня.

Ранее врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева заявила, что справиться с весенними перепадами настроения помогут спелые томаты. В них содержится аминокислота триптофан, которая является строительным материалом гормона счастья — серотонина.

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