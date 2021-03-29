Диетолог назвала несколько простых способов избавиться от мешков под глазами

Индийский диетолог Пуджа Махиджа (Pooja Makhija), автор нескольких книг по принципам здорового питания, назвала несколько простых способов избавиться от мешков под глазами. Ее слова приводит The Indian Express.

Врач призвала не пугаться отеков вокруг глаз с утра и в первую очередь умыться прохладной водой. Если это не помогло, и мешки не исчезли, Махиджа предложила придерживаться нескольких правил.

Прежде всего, диетолог рекомендовала есть овощи и фрукты и пить два-три литра воды каждый день, чтобы организм перестал скапливать воду впрок. Также она посоветовала пить меньше чая, кофе, энергетических напитков и алкоголя, так как они способствуют выводу жидкости и появлению отеков.

«Добавьте петрушку в рацион, потому что она помогает выводить токсины из организма. Ее можно класть в супы и салаты», — отметила Махиджа.

Также она дала рецепт коктейля для борьбы с мешками под глазами: надо сделать сок-пюре из огурца, сельдерея, помидора и петрушки и добавить туда пару капель сока лайма.

Диетолог отметила, что если мешки под глазами не исчезают долгое время, болят или увеличиваются в размерах со временем, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом болезней почек.

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