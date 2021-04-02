Диетолог предупредила об опасности похудения на дефиците калорий

Похудение на дефиците калорий может быть опасно тем, что организм, не получая нужное количество энергии, будет замедлять обмен веществ и вместе с жировой тканью расщеплять мышечную. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что без снижения калорий вес не уйдет, однако однако ограничивать поступление энергии ниже уровня основного обмена нельзя. По словам врача, норма калорий у женщин варьируется от 1000 до 1500, а у мужчин — от 1400 до 2000.

«Нужна энергия для пищеварения, работы кишечника после приема пищи — это добавляет еще около 10 процентов, и еще не менее 20 процентов от величины основного обмена — 200-400 ккал к базовой величине — необходимо для работы, движения, любых других видов активности», — пояснила Стародубова.

Диетолог отметила, что если допустить нарушение питания, то вес после похудения вернется к прежнему состоянию, если не превысит его. Она добавила, что сейчас диетологи советуют не сокращать калории, а добиваться их дефицита с помощью увеличения физических нагрузок.

Ранее врач клиники МГУ Зухра Павлова назвала заблуждения, которые мешают людям похудеть. По ее словам, заменять прием пищи одними овощами нельзя, так как они не насыщают организм. Вредно и пить кефир вместо ужина — он еще больше способствует росту жировой ткани.