Врач назвала четыре мешающих похудеть заблуждения об овощах и фруктах

Существует несколько популярных заблуждений о питании, которые мешают людям похудеть. О них рассказала эндокринолог, врач клиники МГУ Зухра Павлова в своей новой книге «Обман веществ», сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, часто во время диеты люди переходят на продукты с отрицательной калорийностью или питаются одними овощами. Проблема такого подхода в том, что для насыщения приходится значительно увеличивать объемы съеденного, и желудок растягивается. В итоге для получения чувства наполненности человек вынужден постоянно переедать.

Чтобы избежать этой ошибки, необходимо соблюдать пропорции в блюде — по 30 процентов занимают белки и жиры, еще 40 процентов у углеводов. В таком случае сытость длится дольше. При употреблении продуктов с отрицательной калорийностью надо следить за размером порции и пить много воды, иначе организм вытянет ее из сосудов и клеток. При этом есть такую еду на ночь не рекомендуется из-за большого содержания клетчатки, которая долго переваривается.

Второй распространенный миф — о кефире как полезной альтернативе ужину. Павлова отметила, что этот напиток может привести к ночным набегам к холодильнику и способствует росту жировой ткани. Все дело в высоком инсулиновом индексе, который приводит к быстрому и кратковременному насыщению, на смену которому приходит сильный голод.

Еще одно заблуждение касается фруктов для перекуса. Эндокринолог уточнила, что в качестве самостоятельного приема пищи они не годятся, так как к нему необходимо добавить белок. Во фруктах содержится фруктоза, она быстро утоляет чувство голода, но потом резко снижает уровень вещества малонил-КоА, который играет важную роль в выработке энергии и энергетическом балансе в мозге.

Зухра Павлова посоветовала не отказываться от фруктов, но относиться к ним как к десерту после основной пищи и при этом соблюдать меру. Это уменьшит скорость всасывания углеводов, и энергия будет направлена на строительство мышечной ткани, а не жировой.

Четвертый миф — от ягод не толстеют. В действительности в них много фруктозы, отвечающей за накопление энергии. Именно поэтому много жира перед спячкой медведи набирают именно на ягодах. Поэтому есть ягоды надо в умеренных количествах и не пытаться «запастись витаминами впрок».