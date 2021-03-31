Диетолог дала четыре простых совета желающим начать правильно питаться

Индийский диетолог Нмами Агарвал (Nmami Agarwal) дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Ее слова приводит The Health Site.

Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить себя за каждый срыв. По ее словам, если человек съел что-то вредное, в следующий прием пищи стоит выбрать что-то полезное. «Жизнь нужна для того, чтобы жить в удовольствие. Если вы упали, вы же встаете. Так и с питанием, надо просто снова начать есть здоровую пищу. Главное, не есть вредное второй раз подряд», — объяснила Агарвал.

Диетолог рекомендует полностью отказаться от алкоголя, однако, если это невозможно, она назвала простой способ пить меньше: использовать длинные и узкие стаканы вместо коротких и широких. «Хотя объем жидкости в этих стаканах одинаковый, наш мозг склонен переоценивать размер вертикальных предметов. Поэтому из высокого стакана вы выпьете меньше», — отметила врач.

Агарвал призвала постепенно отказываться от полуфабрикатов, несмотря на их удобство. По ее словам, обычные продукты не только полезнее, но и способствуют похудению. Диетолог советует оставить всего 10-20 процентов полуфабрикатов в рационе.

Врач подчеркнула, что переход на здоровое питание — дело небыстрое. Сначала может казаться, что правильно питаться очень сложно, но со временем это ощущение непременно пройдет. Агарвал посоветовала класть здоровую пищу на видное место, а вредное — убирать подальше. Таким образом, по ее словам, перестроить рацион будет гораздо проще.

Ранее нутрициолог Мария Сиротина назвала простой способ меньше есть на ночь. По словам эксперта, сытный и сбалансированный завтрак поможет избежать чувства голода в течение дня и устраняет необходимость в перекусах или чрезмерно сытном ужине.