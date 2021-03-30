Нутрициолог назвала простой способ меньше есть на ночь

Нутрициолог Мария Сиротина назвала простой способ меньше есть на ночь без уменьшения порций в два раза. Она привела свои рекомендации в Instagram.

По словам эксперта, сбалансированный завтрак позволяет избежать чувства голода в течение дня и устраняет необходимость в перекусах или чрезмерно сытном ужине. При этом важно, чтобы по утрам в еде преобладали не углеводы, а белки. Сиротина советует соблюдать следующие пропорции: 40 процентов белка и по 30 процентов жиров и углеводов.

Чтобы получить заряд энергии на день, организму сначала нужно из глюкозы восстановить гликоген печени после сна, и остатки растащить по клеткам, где она превратится в энергию АТФ. А как пополнить организм этой самой глюкозой? Завтракать Мария Сиротина нутрициолог

Нутрициолог утверждает, что эффективность ее совета подтверждают результаты исследования. Ученые выяснили, что студенты и молодые люди, которые пропускали завтрак, в 35-40 процентах случаев злоупотребляли сладким и колой. Если же испытуемые получали на завтрак продукты с высоким содержанием белка, у них исчезала потребность в сладостях, а вечером они съедали на 200 килокалорий меньше.

Сиротина перечислила некоторые блюда, подходящие для сбалансированного завтрака. В ее списке, среди прочего, упомянуты яйца-пашот, омлет, в том числе с кусочками курицы или индейки, отварные яйца и разнообразные тосты: с кусочком курицы гриль, с куриным паштетом, с красной рыбой и авокадо или маслом.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не стоит регулярно есть на завтрак. Среди них — свежевыжатые соки, хлопья, каши быстрого приготовления и тосты с джемом.