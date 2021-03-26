Диетолог назвала простые и полезные привычки для худеющих

Американский диетолог Райли Торнтон (Riley Thornton) считает, что худеющим следует завести несколько простых, но полезных привычек. Об этом пишет WTVY.

Эксперт советует никогда не есть чипсы прямо из пакетика. Вместо этого их лучше пересыпать в миску — так проще следить за количеством съеденного и контролировать размер порции.

Также Торнтон призвала стараться, чтобы содержимое тарелки было красивым и разноцветным. По ее словам, для этого в блюда приходится добавлять яркие и питательные овощи или фрукты.

Нельзя забывать и о физической активности. Торнтон рекомендует клиентам найти занятия, которое приносят им удовольствие — тогда меньше шансов, что они быстро забросят тренировки.

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд (Laura Ford) развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Помимо прочего, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.