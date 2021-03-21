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Терапевт оценил риски заболеть из-за поста или диеты

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников оценил риски заболевать из-за поста или диеты. Его слова приводит радио «Говорит Москва».

Терапевт отметил, что зимой иммунитет ослабевает, поэтому весной обостряются хронические заболевания и появляются новые. Кроме того, люди, по словам медика, неразумно относятся к весенней погоде. «Кроме того, весной пост, и во время поста многие люди неразумно относятся к своему питанию, ограничивая себя совершенно во всем», — добавил эксперт.

Тяжельников подчеркнул, что даже при соблюдении поста или диеты нужно питаться сбалансированно, придерживаясь нормы потребления белков, жиров и углеводов. Если пропорции не соблюдаются, это становится дополнительным стрессом для организма, и человек заболевает.

Врачи также отметил, что особенно внимательно к здоровью нужно относиться людям пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что церковь разрешает не соблюдать пост верующим беременным и кормящим женщинам, больным, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников).

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