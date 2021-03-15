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Эксперты предупредили о рисках вакцинации в пост

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Фото: Pixabay.com

Особенности питания, в том числе количество белковой пищи, сказываются на процессе выработки антител после прививки. О рисках вакцинации во время Великого поста предупредили эксперты, их цитирует «Комсомольская правда».

Так, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена Волчкова напомнила, что при недостатке белков в рационе адекватной реакции иммунной системы на прививку не будет. Легкоусвояемые белки содержат мясо, рыба и яйца.

Кроме того, способность к перевариванию и усвоению белка с возрастом снижается, отметила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. Чем меньше животного белка будет в организме пожилого человека, тем меньше будет эффект от вакцины.

Как пояснили эксперты, научных доказательств несовместимости вакцинации и поста нет. Однако люди преклонного возраста и с заболеваниями ЖКТ находятся в зоне риска, поэтому во время поста им стоит ограничиться духовной составляющей и не исключать из рациона животный белок.

Ранее диетолог и кардиолог Юлия Панова заявила, что во время поста нужно пересматривать весь рацион, а не просто убирать из него продукты животного происхождения. Так, необходимые белки можно компенсировать с помощью бобовых, а жиры — с помощью орехов и семечек.

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