Диетолог развеял популярный миф о причине полноты

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург развеял миф о существовании такого понятия как «широкая кость». О нем он порассуждал в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, а миф о широкой кости появляется как извиняющее обстоятельство. «Очень часто человек "ведется" на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется», — привел пример Гинзбург. В таком случае ей проще поверить в то, что у нее особенности строения костной ткани.

Еще одно популярное обоснование полноты — медленный метаболизм, то есть низкий расход энергии. Таким людям действительно сложнее похудеть, чем тем, кто расходует энергию быстро или способен быстро переключаться с накопления энергии на расход. Быстрый или пластичный метаболизм свойственен молодым, мускулистым, психологически открытым людям, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе.

Гинзбург добавил, что самый простой способ стимулировать метаболизм — полноценный сон и расширение двигательной активности. Желающим похудеть подойдут прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения, массажные водные процедуры, например, душ с легким контрастированием.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова предупредила, что похудение на дефиците калорий может быть опасно тем, что организм, не получая нужное количество энергии, будет замедлять обмен веществ и вместе с жировой тканью расщеплять мышечную.