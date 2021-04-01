Россиян предупредили об опасности диет

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам — это вредно», — предупредила специалист.

По словам Стародубовой, здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка будут способствовать тому, что со временем масса тела придет в норму. Она добавила, что медленное снижение массы при избыточной массе тела или ожирении лучше и полезнее для здоровья.

Ранее главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников оценил риски заболевать из-за поста или диеты. Терапевт отметил, что зимой иммунитет ослабевает, поэтому весной обостряются хронические заболевания и появляются новые. Кроме того, люди, по словам медика, неразумно относятся к весенней погоде. «Кроме того, весной пост, и во время поста многие люди неразумно относятся к своему питанию, ограничивая себя совершенно во всем», — добавил эксперт.