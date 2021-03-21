Врач раскрыл максимально допустимый возраст для диеты

Лишний вес усугубляет течение различных заболеваний, однако худеть можно лишь до определенного возраста. Его в интервью радио Sputnik раскрыл профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев.

По его словам, диеты имеют возрастной предел, после которого эти методы могут привести к проблемам со здоровьем. «Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть», — уточнил врач.

Специалист отметил, что важно успеть похудеть до 60 лет, если есть такой запрос, чтобы подойти к пожилому возрасту со здоровым желудком. В противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно. «Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть», — рассказал Конев.

Он пояснил, что в организме пожилого человека происходят изменения, из-за которых им противопоказано худеть. Так, диеты влияют на обмен веществ в организме, что в свою очередь приводит к изменению физиологических параметров. «Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — добавил геронтолог.

Ранее диетолог и терапевт Ольга Бурлакова раскрыла простой способ, как похудеть за две недели без жестких диет. По ее словам, необходимо пить достаточное количество воды, отказаться от дрожжевого хлеба и молочных продуктов, потреблять меньше животного белка, особенно мяса. В то же время фрукты и овощи полезны для желудочно-кишечного тракта. Она посоветовала есть салаты, заправляя их нерафинированным маслом, например оливковым. В качестве перекусов подойдут орехи, сухофрукты и злаковые батончики, в которых нет красителей и сухого молока.