Диетолог объяснила вред диет

Некоторые диеты могут быть вредны для здоровья, особенно если они подразумевают употребление одного вида продуктов. Кроме того, небезопасны диеты и для людей с определенными заболеваниями. Об этом в беседе с RT рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Перед тем, как начать придерживаться той или иной диеты, нужно сдать анализы и провериться на наличие проблем с ЖКТ и воспалений, предупредила эксперт. Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ противопоказано интервальное голодание. Большинство людей, когда возвращаются после голодания к нормальному приему пищи, начинают есть больше и только прибавляют в весе, подчеркнула врач.

Опасны и монодиеты, добавила Писарева. «Во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало», — объяснила специалист.

По словам диетолога, не стоит увлекаться также монодиетой из соков и смузи. Когда кишечник получает сразу переваренную пищу и не тратит энергию на ее переработку, начинается атрофия. При этом употребляемые овощи и фрукты могут быть несовместимы. А вот сок способен серьезно повысить кислотность, особенно если речь идет об апельсиновом соке.