Россия
 
Последние новости
В офисе Зеленского признали невыполнимость Минских соглашений
Глава центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцины
Аналитик раскрыл россиянам способ распознать обман с инвестициями
В России описали все функции антител к вирусам
Зеленский перепутал Китай и Непал
В Москве пробки к шести утра достигли девяти баллов 
Мелания Трамп анонсировала открытие собственного офиса
Россиянам дали советы по вождению во время «снежного коллапса»
Двум новейшим украинским самолетам запретили выполнять полеты
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог объяснила вред диет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

Некоторые диеты могут быть вредны для здоровья, особенно если они подразумевают употребление одного вида продуктов. Кроме того, небезопасны диеты и для людей с определенными заболеваниями. Об этом в беседе с RT рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Перед тем, как начать придерживаться той или иной диеты, нужно сдать анализы и провериться на наличие проблем с ЖКТ и воспалений, предупредила эксперт. Кроме того, людям с заболеваниями ЖКТ противопоказано интервальное голодание. Большинство людей, когда возвращаются после голодания к нормальному приему пищи, начинают есть больше и только прибавляют в весе, подчеркнула врач.

Опасны и монодиеты, добавила Писарева. «Во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало», — объяснила специалист.

По словам диетолога, не стоит увлекаться также монодиетой из соков и смузи. Когда кишечник получает сразу переваренную пищу и не тратит энергию на ее переработку, начинается атрофия. При этом употребляемые овощи и фрукты могут быть несовместимы. А вот сок способен серьезно повысить кислотность, особенно если речь идет об апельсиновом соке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нутрициолог назвала самые вредные диеты
Диетолог назвала влияющие на давление продукты
Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном
Врач назвала россиянам «золотую формулу» похудения