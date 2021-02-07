Диетолог назвала влияющие на давление продукты

Некоторые продукты питания могут помочь скорректировать артериальное давление без помощи лекарств. Их в беседе с телеканалом «Звезда» назвала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, такие продукты могут помочь человеку, если его гипертензия еще не переросла в болезнь и отклонения от нормы не постоянны и связаны со стрессом или повышенной тревожностью.

Соломатина отметила пользу для сердечно-сосудистой системы продуктов, которые способствуют выработке оксида азота, что приводит к расширению стенки сосудов и небольшому снижению давления. Наиболее эффективными в этом плане считаются соки из моркови и свеклы. Также рекомендуется добавить в рацион семечки и орехи, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать профилактике гипертензии.

К повышению артериального давления приводит кофеин, пища с солью в составе, а также блюда, подвергшиеся варке, жарке или обработке во фритюре.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова перечислила самые вредные для сердца продукты. Ими оказались фастфуд и полуфабрикаты.

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