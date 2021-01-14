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Врач назвала россиянам «золотую формулу» похудения

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Фото: Globallookpress.com

Для быстрого похудения существует так называемая золотая формула поддерживающей калорийности. Ее россиянам назвала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Instagram.

По словам Павловой, для использования данного метода надо умножить свой вес на коэффициент активности. При малоактивном образе жизни он равен 28, при средней активности — 31 (когда человек проходит 10 тысяч шагов в день и совершает две-три тренировки в неделю) и при высокой — 33 (тренировки пять и более дней в неделю).

Из полученной цифры надо вычесть 10-15 процентов или около 200-300 килокалорий. Итоговое число — то количество килокалорий, которое можно есть за сутки при желании сбросить вес. Для более эффективного похудения стоит пить больше теплой воды.

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, которые мешают похудеть, если есть их перед сном. По ее словам, стоит отказаться от мяса, особенно жареного, помидоров, баклажанов, солений, консервов, авокадо, острых сыров и сыра с плесенью. Такие продукты содержат тирамин, который превращается в гормон стресса норадреналин. После их употребления люди чувствуют себя возбужденными, поэтому может возникать бессонница. Кроме того, на ночь не стоит есть сельдерей, так как это сильный диуретик, орехи, потому что в них много крахмала и сахара, и свежие фрукты, ягоды бобы и грибы, которые могут вызвать метеоризм и боли в животе.

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