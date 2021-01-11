Диетолог назвала продукты для быстрого похудения после праздников

Врач-диетолог Лола Биггс назвала продукты для быстрого похудения после праздничных застолий. Ее рекомендации приводит газета The Sun.

Эксперт советует включить в рацион куркуму, поскольку эта специя помогает сбросить лишний вес и сохранить молодость. «Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в тофу или яичный омлет, приправьте ей обжаренные овощи», — предлагает Биггс.

Диетолог призывает желающих сбросить лишний вес регулярно есть овощи. Биггс рекомендует чаще употреблять брокколи, так как этот продукт не только придает коже свежесть и упругость, но и способствует похудению за счет большого количества клетчатки. Кроме того, это растение поддерживает низкий уровень сахара в крови.

При похудении не стоит забывать про полезные жиры, напоминает Биггс. Она отметила пользу авокадо, богатого витамином Е. Этот продукт благоприятно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением и улучшает метаболизм. Биггс также посоветовала есть ягоды, в частности, вишню, чернику, бузину и красную смородину, так как они низкокалорийные и содержат полезный для организма витамин С.

В заключение Биггс напомнила о пользе жирной рыбы в борьбе с лишними килограммами. Проведенное исследование подтвердило, что при похудении полезнее есть рыбу, чем другое мясо, к примеру, говядину или свинину. Диетолог отметила, что лосось, форель, скумбрия и сардина содержат много жирных кислот, полезных для всего организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала способ не поправиться после праздников. Она заявила, что продукты должны быть легкоперевариваемые. Также следует больше пить жидкости и употреблять овощей.