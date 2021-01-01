Диетолог назвал способ восстановиться после новогоднего застолья

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал способ восстановиться после новогоднего застолья в беседе с радио Sputnik.

По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Также эффективны напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов. «Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее — минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами», — сказал он.

Кроме того, помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Эксперт отметил, что можно взбодриться с помощью классического кофеина, но в умеренных количествах. Бобровский не рекомендует с утра пить традиционный рассол, поскольку это самый «нехороший утренний напиток».

Ранее российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она заметила, что перед Новым годом россияне часто участвуют в марафонах похудения, чтобы привести себя в форму к праздникам. Однако во время застолья, по ее словам, люди начинают есть все подряд. «С одного новогоднего застолья мы не наберем, — объяснила она. — Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно».