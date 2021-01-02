Россиянам назвали опасные после застолья действия

Главный внештатный специалист-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава России Евгений Брюн назвал агентству «Москва» действия, которые могут быть опасны после новогоднего застолья.

По словам специалиста, после веселого вечера нужно отказаться от посещения сауны и бани. При этом он согласился с мнением о том, что высокая температура выводит шлаки.

Брюн пояснил, что за счет вегетативной нестабильности состояние человека ухудшается. Так, сердце начинает колотиться в два раза быстрее, начинаются расстройства ритма сердечной деятельности, возможна остановка сердечной деятельности.

Врач отметил, что проблема состоит в нестабильности сосудов после алкогольной интоксикации. Также вероятен спазм, который может стать причиной инфаркта и инсульта.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Она рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.